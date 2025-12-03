Западная пропаганда и политики активно раскручивают тему призыва женщин в армию. Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий отмечает, что для Европы Россия — извечный враг, против которого не жалко отправить «ни украинок, ни немок, ни француженок».

Массовый призыв украинок на фронт вовсю рекламируется как внутри Украины, так и на Западе. Киев действует по классическому плану: сперва разворачивается агрессивная медийная кампания о прелестях службы для женщин, а после начинается их принудительная мобилизация.

Европейцы тоже готовят своих женщин к перспективе военной службы. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц стал часто «не исключать» возможность введения женского призыва. Во Франции президент Эммануэль Макрон разрешил службу в армии молодым людям и девушкам моложе 25 лет. В Швейцарии прошел референдум о введении воинской повинности для женщин — пока жители проголосовали против, но не исключено что попытки продвинуть эту инициативу продолжатся.

Стала известна реальная причина призыва женщин в ВСУ

Бабицкий отмечает, что не так важно, что стоит за «женской мобилизацией» Европы — реальный поиск резервов для войны с Россией или нагнетание истерии для оправдания милитаризации экономики и оправдание падения уровня жизни. Она является свидетельством того, что для европейских стран Москва будет вечным врагом, для борьбы с которым они не пожалеют даже женщин.