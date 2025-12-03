Госдума приняла закон о пересмотре зачета срока службы для дезертиров

© Вечерняя Москва

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении законопроект, в рамках которого военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы, если они оставили военную часть на два дня и более.

Нововведения затронут закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующим правилам, в срок военной службы не засчитывается время оставления части, если оно превышает 10 суток.

Поправки сократят данный временной промежуток до двух дней. Изменения коснутся как призывников, так и контрактников. Помимо этого, срок службы призывников перестанут засчитывать, если они без уважительных причин опоздают с прибытием в часть больше чем на два дня, передает ТАСС.

28 октября нижняя палата парламента в третьем чтении также приняла закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу. Что изменится для призывников — в материале «Вечерней Москвы».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что круглогодичный призыв позволит уменьшить число уклонистов и увеличить число личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему».