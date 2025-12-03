Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

1 декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления специальной военной операции на Украине доложил Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

2 декабря советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что в Красноармейске украинское командование потеряло наиболее подготовленные соединения из числа элитных. Чиновник уточнил, что сейчас счет потерь элитных бойцов ВСУ на этом участке фронта идет на десятки.

Кроме того, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России полностью освободят населенный пункт Купянск-Узловой через несколько дней.