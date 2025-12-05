В Минобороны раскрыли подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

