Наркоманы и голод: пленный рассказал об условиях на украинском фронте

Пленный солдат ВСУ Сергей Костецкий рассказал об условиях на украинском фронте. Как сообщает РЕН ТВ, военнослужащие могут месяцами оставаться без ротации и продовольствия, а в рядах много нарушителей дисциплины — пьяниц и наркоманов.

По словам пленного, его ввели в Димитров 1 сентября, а после отправили в лесопосадки. Подразделение находилось там месяц, но никакой смены не дождалось. Не было ее и в октябре.

«Мы запрашивались по радиостанции — спрашивали, когда будет смена и когда нам кушать дадут, потому что мы там не ели долгое время», — рассказал Костецкий.

В середине ноября солдата вместе с другими военными командиры бросили в подвале частного дома без каких-либо указаний. Там они решили сдаться российской армии. Боевики бросили оружие и вышли из укрытия с поднятыми руками. В плену их угостили чаем и оказали первую медицинскую помощь.

Костецкий также рассказал, что в украинской пехоте часто нарушают дисциплину. Его самого перевели в пехотное подразделение из-за того, что он не подчинился командиру и был пьян.

«Наркоманы были, конечно, есть они — везде есть. Но их тоже всех кидают в разные бригады. Кто "залетчик" (провинившийся на службе — прим. ред.), по пьяни или по наркоте, то переводят в пехоту», — добавил пленный.

Мужчина призвал украинских военнослужащих не бояться сдачи в плен.