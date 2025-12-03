Невероятные перемены в зоне СВО: срочный приказ Путина и 600 дней настоящего ада

Первые дни зимы принесли с собой невероятные перемены в зоне спецоперации. Как сообщает «Царьград», спустя почти 600 дней настоящего ада российские военные совершили невероятное, а президент России Владимир Путин тем временем отдал срочный приказ.

Флаг в центре города — фейк

Командующий объединенной группировкой войск, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска. Как отмечает военкор Александр Коц, линия Красноармейск — Селидово — Курахово полностью находится под контролем российской армии. В Димитрове у ВСУ остались считанные дни.

«После его освобождения у противника не останется крупных населенных пунктов на условном центральнодонецком направлении», — отметил Коц.

Высвобождение значительных сил, а по оценке украинской стороны это более 155 тысяч солдат и техника, дает ВС РФ ряд возможностей для дальнейшего наступления. В первую очередь — потребуется додавить ВСУ в Гришино, после чего откроется дорога на запад по трассе Е50. Дорога ведет до границы с Днепропетровской областью: продвижение туда необходимо для формирования приграничной буферной зоны.

Из Красноармейска также можно наступать на север — на Доброполье. Из него идет трасса на Краматорск: взятие ее под контроль позволит выйти на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с запада. К атаке с той стороны противник не готовился, рассчитывая на наступление с юга и востока. Кроме того, из Доброполья можно наступать к стыку ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Это позволит взять под контроль всю западную границу ДНР.

Киев все еще не признает потерю Красноармейска: там снова твердят о «сложной, но контролируемой ситуации». В доказательство публикуются видео, на котором полк «Скала» красуется с флагом Украины в центре города. Однако позднее оказалось, что кадры сгенерированы нейросетью, а за основу фейка взято видео Минобороны РФ. В оригинале российские бойцы демонстрируют российский флаг.

Сама битва за Красноармейск стала образцом того, как формируется ложь в украинском медиапространстве. Сперва СМИ внушали, что ВС РФ «застряли» и не имеют успехов. После внимание отвлекали десантом ГУР, а теперь просто дорисовывают свои флаги на российских кадрах.

На Украине назвали участок фронта с самыми большими темпами наступления ВС России

Начало финального этапа

Несмотря на все успехи в Красноармейске, в Димитрове противник все еще пытается пробиться к своим группировкам. Неожиданным стало сообщение Минобороны РФ о взятии Кленового — бросок на 8 км указывает на обвал обороны ВСУ на данном участке фронта. Как отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко, населенный пункт по нынешним меркам находится в тылу противника.

Минобороны РФ сообщило о Кленовом почти мимолетно, хотя за сухой формулировкой скрывается важный этап финального сражения за Донбасс. Кленовое находится рядом с Дружковкой: через выход к Дружковке можно давить на Краматорск с юга, параллельно ударам по Константиновке.

К северу от Красноармейска у противника тоже все плохо: освобождены Шахово и Суворово, на окраине Родинского отражено контрнаступление ВСУ, а у Софиевки уже идут бои. Пробиться из окружения между Красноармейском и Красным Лиманом для противника нереально.

13 мая 2024 года ВС РФ начали освобождать Волчанск в Харьковской области. Взять город под контроль удалось спустя 569 дней — об этом президенту России также доложил начальник Генштаба. ВСУ на этом участке задействовали лучшие части, но группировка войск «Север» создала преимущество в малом воздухе и выдавила противника из городской застройки.

Освобождение города позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями, хотя бы отчасти обезопасив регион от атак украинской армии. Теперь противнику будет сложнее обстреливать регион с помощью артиллерии и беспилотников. Но для полной безопасности фронт надо двигать на юг.

Волчанск является ключевым городом для доступа к междуречью Северского Донца и Оскола. Серьезных укреплений нет вплоть до Великого Бурлука. Кроме того, теперь есть возможность поддержать встречным движением бойцов «Запада», которые взяли Купянск. Тогда значительная часть Харьковской области будет отрезана от основной Украины. ВС РФ после этого смогут пойти или на Изюм, или на Чугуев и Харьков.

Срочный приказ Путина

Отметим, что после заслушивания доклада Путин отдал срочный приказ командованию «Северной» группировки — создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Эксперты увидели в этом долгожданный сигнал: российская армия может готовиться к взятию Харькова и Чернигова.

Telegram-канал Condottiero отмечает, что в данный момент значительная часть спецназа ССО КНДР занята в Курской области. Однако они могут получить приказ о начале наступления. Автор канала «Без ретуши» ранее отмечал важность сумского направление, а также тот факт, что при наличии приказа до Сум дойти можно.

Атака на Чернигов же является самым большим страхом Киева. Дело не только в близости к украинской столице: имеющаяся там группировка ВСУ слишком мала для полноценной обороны границы. Еще до начала боев за Красноармейск там находилось около 20 тысяч солдат, а после их начали снимать и переводить в ДНР. Восстановить численность подразделений за счет мобилизации не удается — этому препятствует работа российских беспилотников и авиации.