Австралия направит новый пакет военной помощи Украине

Власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз, передает ТАСС.

Он добавил, что Австралия вводит очередные санкции в отношении морских грузовых судов, которые якобы принадлежат так называемому теневому флоту России.

Марлз отметил, что в рамках нового пакета помощи Киеву Канберра направит $33 млн на закупку «критически важного военного оборудования» в рамках натовской программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Кроме того, около $30 млн планируется направить на приобретение тактических радаров противовоздушной обороны, боеприпасов, боевого инженерного оборудования, а также обеспечить Украину передовыми технологиями в области БПЛА.

11 ноября сообщалось, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн. Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны.

Там уточнили, что в рамках пакета помощи Дания выделит $15,5 млн пожертвований через датскую модель. Она подразумевает финансирование Украины на закупки за счет собственного ВПК. Также страна выделит $57,7 млн на закупку оружия США по линии PURL.