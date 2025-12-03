«Терпят поражение»: Украина готовит к сдаче еще два города

Российские войска ведут активные наступательные действия в районе Красного Лимана и Северска. Что происходит на этом направлении, и какую тактику применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), разбиралась газета «Аргументы и факты».

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. При этом военные эксперты считают, что Северск и Гуляйполе также могут перейти под контроль российских войск до конца 2025 года.

Северск

Освобождение Северска, по сути, открывает прямой путь к одному из крупнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе, так как город является «воротами в Краматорск», рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Это урбанизированный промышленный город с развитой подземной инфраструктурой. Наши войска вошли в Северск, там идут уже бои по направлениям улиц, скверов. Происходит огневое воздействие на противника военно-космическими силами и беспилотной авиации», — пояснил эксперт.

По данным подполковника запаса Олега Иванникова, в Северске остается порядка трех тысяч бойцов Вооруженых сил Украины, но они практически в полном окружении.

При этом Андрей Марочко обратил внимание на то, что максимально эффективно российским войскам позволяет действовать то, что «практически все мирные жители покинули Северск».

А глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что сопротивление украинских военнослужащих в Северске носит временный характер и город вскоре будет взят под контроль ВС России.

Названо число окруженных в Димитрове украинцев

Красный Лиман

Российские военные также ведут наступление, нанося и штурмовые удары, и огневые удары в направлении Красного Лимана, который входит в Краматорскую агломерацию и является крупным транспортным узлом. При этом в Вооруженных силах Украины применяется интересная тактика, заметил Анатолий Матвийчук.

«Территориалов, которые не представляют боевой ценности, бросают на позиции, заставляют вести сдерживающие оборонительные действия. При этом более-менее боеспособные части, у которых на вооружении тяжелая техника, противник пытается сохранить. Наверное, для последующих каких-то действий», — пояснил эксперт.

По его словам, давление со стороны российских войск не ослабевает и ВСУ «на этом направлении терпят поражение».

«Я бы не сказал, что они там бегут, но, по крайней мере, постепенно освобождают город от своего присутствия», — обозначил Матвийчук.

Параллельно с боями ведется и освобождение мирных жителей, скрывающихся от обстрелов в «подвалах, погребах, в каких-то углублениях», рассказал эксперт. Он отметил, что люди выходят «изможденные, запуганные, но радуются, что встречают российскую армию».