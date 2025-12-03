ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В течение светлого времени дня, вооруженные силы Украины нанесли 20 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, поделились подробностями там.

Сообщается, что еще 18 артобстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. В общей сложности за сутки, враг нанес по Херсонской области 38 ударов.

Обстрелам вооруженных сил Украины подверглись девять населенных пунктов.