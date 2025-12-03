В Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ и об успешной операции российских сил в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 3 декабря.

Удар «Града»

Российские реактивные системы залпового огня «Град» уничтожили крупный пункт временной дислокации ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. Пункт выявила воздушная разведка, после чего координаты цели были переданы артиллеристам.

Две пусковые установки «Град» нанесли удары по цели 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цель была уничтожена.

Операция в Днепропетровской области

Артиллеристы и операторы беспилотников ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Операторы разведывательных дронов выявили несколько пунктов управления украинскими беспилотниками.

Часть оборудования была замаскирована в лесополосах, еще часть находилась внутри зданий на окраине села Великомихайловка. Артиллеристы нанесли по целям серию прицельных ударов, все пункты управления беспилотниками были поражены.

Удар Су-34

Экипаж российского истребителя Су-34 уничтожил склад с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар по цели был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки, что цель уничтожена, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Прорыв ВС РФ у села Приморское

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска прорвались к северной части села Приморское в Запорожской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам военкора, продвижению ВС РФ способствовал плотный туман. В такую погоду ВСУ не могли запускать беспилотники. В результате российские десантники прорвали украинскую оборону и продвинулись севернее и восточнее Степногорска и в центре Приморского, прорвавшись к северной части села.

Провал контратаки ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ провалили контратаку в районе поселка Вильча Харьковской области. По его словам, в результате солдаты 225-го штурмового полка ВСУ отошли на исходные позиции.

Надувная техника ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ в районе поселка Казачья Лопань в Харьковской области используют надувные макеты техники, чтобы создать ложные позиции. По его словам, таким способом ВСУ пытаются компенсировать нехватку личного состава и ввести в заблуждение российскую разведку.