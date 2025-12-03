Военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко считает, что реальная численность окруженного в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации гарнизона вооруженных сил Украины не более 10-12 неполных батальонов. Об этом пишет «Лента.ру».

Такие батальоны, по словам эксперта, в лучшем случае насчитывают 100-150 человек в каждом. Украинское командование на критические участки фронта нередко перебрасывает не полноценные бригады, а только отдельные их подразделения, пояснил собеседник издания.

Аналитик добавил, что это фактически роты по старым советским штатам, которые действуют автономно в пределах своего участка обороны, так как связь и управление нарушены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что через несколько дней будет освобожден поселок городского типа Купянск-Узловой. ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске, добавил Путин.