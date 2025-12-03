«Совершили рывок»: армия России продвигается под Степногорском

В Запорожской области российские бойцы подходят к селу Лукьяновское под Степногорском. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По его словам, западно-запорожский участок пришел в движение. Десантники продвинулись севернее и восточнее Степногорска и в центре села Приморского. Кроме того, севернее завершено окружение гарнизона города. ВС РФ уже приступили к его ликвидации.

«Восточнее Степногорска наши подразделения совершили рывок и вышли на ближние подступы к Лукьяновскому», — добавил военкор.

Вдоль дороги на Запорожье противника выбили из ряда опорных пунктов. Штурмовики продвинулись восточнее северной части села Приморского в направлении Веселянки.

Под Волчанском окружена крупная группировка ВСУ

Котенок также заявил, что на восточно-запорожском участке ВС РФ закончили зачистку Доброполья и продвигаются к селу Варваровка. Идут бои за Гуляйполе, закончена зачистка района Зеленого Гая.