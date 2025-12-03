Подразделения ВС РФ, занятые освобождением агломерации Красноармейск-Димитров, ударом с запада на восток рассекли территорию, находящуюся под контролем украинского гарнизона в Димитрове.

© Российская Газета

Напомним, 28 ноября Владимир Путин рассказал о полном окружении агломерации. 70 процентов Красноармейска на тот момент находилось под контролем ВС РФ, группировка ВСУ в Димитрове рассекается и уничтожается по частям, отметил президент.

Гарнизон Димитрова принуждают к миру, снося убежища боевиков тяжелыми авиабомбами. Способо оказался эффективным - пленных из города вывозят автоколоннами.

По оценкам российских военных, в агломерации блокировано 1500-2000 украинских солдат. Попытки вырваться из котла или прорвать его снаружи успехом не увенчались. У окруженных выбор невелик: сдаться или умереть под развалинами.