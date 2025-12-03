Раскрыты красные линии НАТО в мирном плане по Украине

При выработке мирного плана по Украине НАТО намерена настаивать на ряде пунктов, которые есть у альянса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

Некоторые члены НАТО, по словам неназванных дипломатов, говорят, что у них есть «красные линии», по которым они хотели бы проконсультироваться перед тем, как будет выработана мирная сделка.

В публикации отмечается, что проработку красных линий, которые касаются вступления Киева в НАТО, размещения войск и вооружений на территории союзников и соблюдения международного права, с партнерами подтвердила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Стало известно о «плане Б» у НАТО в случае провала на Украине

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США могут сосредоточить основную власть на Украине в Верховной раде. По мнению эксперта, в итоге США могут привести Украину к формату парламентско-президентской республики.