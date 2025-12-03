Врач назвал особенности вспыхнувшей среди солдат ВСУ болезни

Газовая гангрена развивается очень быстро, уже через несколько часов после травмы, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. В разговоре с «Лентой.ру» он описал характер вспыхнувшей среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) болезни.

Ранее издание The Telegraph, ссылаясь на украинских медиков, сообщило, что солдаты ВСУ страдают от вспышки газовой гангрены. Ситуацию, как пишет издание, ухудшает отсутствие медикаментов и устойчивость бактерий к антибиотикам.

Врач рассказал, что газовая гангрена — это тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание, которое развивается при инфицировании тканей бактериями рода клостридий. Он объяснил, что бактерии могут присутствовать в кишечнике человека в очень малых количествах, не вызывая проблем, пока не создаются условия для их активного роста. Проблема возникает, когда бактерии попадают в глубокую травму или рану с плохим кровоснабжением, добавил токсиколог.

«В поврежденных тканях начинает накапливаться газ, который создает характерное ощущение крепитации — легкое "потрескивание" при пальпации. Токсины попадают в кровоток, вызывают интоксикацию организма, снижают давление, нарушают свертываемость крови и могут привести к шоку. Иногда первые симптомы появляются уже через несколько часов после травмы», — поделился Кутушов.

Врач добавил, что клиническая картина газовой гангрены включает резкую внезапную боль в месте раны, быстро нарастающий отек и изменение цвета кожи до серо-фиолетового. Также появляются пузыри и участки с газом, иногда ощущается запах гниения, также добавил он. Кутушов напомнил, что даже небольшая инфекция в плохих условиях может перерасти в крайне тяжелое состояние, поэтому важно учитывать риск даже неопасных с виду травм.

