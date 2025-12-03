Украинские военные в ходе боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать. Об этом заявил на видео от Минобороны РФ командир роты Геннадий Дорошев.

«После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника — у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды. Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города», — подчеркнул военный.

В ведомстве также отметили, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения. Были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные.

Украинская сторона набирает «людей с улиц, так сказать, воруют и отправляют к нам». Но бойцы либо сдаются, либо бегут, уточнил командир.

Ранее ВСУ опубликовали фейковое фото с флагом Украины в центре Красноармейска в Донецкой народной республике.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от подразделений ВСУ.