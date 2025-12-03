ПВО уничтожила вражеские БПЛА над российским регионом

Над Петровским районом Саратовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин).

Такие же меры были приняты еще в девяти российских аэропортах: Ярославля, Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Магаса, Пензы, Волгограда и Тамбова.