Украина останется без важного на поле боя оружия от Чехии

Модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась, ключевые компоненты управления огнем не подлежат ремонту и даже замене, что делает танки непригодными для эксплуатации. Соответственно, чешская армия не сможет передать боевую технику на Украину, сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным издания, в текущем году танки проходили контрольные испытания много раз, но все они не принесли никаких положительных результатов. Чтобы ввести их в строй потребовались бы дополнительные инвестиции в систему управления огнем, что увеличило бы стоимость устаревшей платформы.

В Чехии разочаровали Киев: бесплатно восстанавливать Украину Запад не будет, только в кредит

Кроме того, это стало бы и причиной задержки поставок примерно на два года. Соответственно, ремонтировать неремонтируемое — неэкономично.

Из-за таких проблем Минобороны Чехии готовят проект к полному закрытию.

Модернизировать танки Т-72М4CZ решили еще до начала специальной военной операции на Украине, когда у чешской армии не было средств на закупку новой техники, и ремонт старой стал единственным выходом из ситуации.

Ранее Украина заявила о желании получить от стран Европы миллиард евро для закупки оружия у Соединенных штатов Америки.