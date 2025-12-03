Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на богуславском направлении (Харьковская область) паникуют из-за бездействия командиров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" активно разбирают позиции боевиков. В эфире военные из 77-й аэромобильной бригады паникуют: опорный пункт разбирают ударные дроны, а командование ничего не предпринимает и приказывает им сидеть на месте, ведь иначе будет хуже», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о панике бойцов ВСУ в Красноармейске. Уточнялось, что украинские военные жалуются на постоянные обстрелы со стороны армии РФ.