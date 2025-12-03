Одна европейская страна захотела остановить военную помощь Украине

Правительство Италии откладывает указ, который позволил бы Риму продлить поставки военной помощи Украине на следующий год. Об этом сообщает Reuters.

Задержка связана с напряженностью внутри правящей правой коалиции премьер-министра Джорджи Мелони относительно поддержки Украины, уточняет агентство.

До этого Мелони обещала помогать Киеву «в отражении российской агрессии до самого конца», однако ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», поставил под сомнение целесообразность продолжения такой поддержки.

Ранее стало известно, что Бельгия убедила Италию в том, что имеются серьезные риски при использовании замороженных российских активов.