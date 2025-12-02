Украина атаковала Россию во время переговоров Путина с Уиткоффом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым во время переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.

Как говорится в публикации оборонного ведомства, атаки на указанный российский регион совершались в период с 17:00 по 20.00 по московскому времени. В то же время из сообщений Кремля следует, что встреча Путина с Уиткоффом началась не позднее 19:47 по московскому времени.

Всего ВСУ запустили по Крыму шесть бесплотников самолетного типа, все они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой описал настрой Путина на переговоры с Уиткоффом и Кушнером.