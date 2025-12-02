Украина атаковала Россию во время переговоров Путина с Уиткоффом

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым во время переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.

Как говорится в публикации оборонного ведомства, атаки на указанный российский регион совершались в период с 17:00 по 20.00 по московскому времени. В то же время из сообщений Кремля следует, что встреча Путина с Уиткоффом началась не позднее 19:47 по московскому времени.

Всего ВСУ запустили по Крыму шесть бесплотников самолетного типа, все они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой описал настрой Путина на переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

промо изображение