Пентагон: Иран не сможет восстановить свою ядерную программу

Пентагон заявляет о полном уничтожении ядерных объектов Ирана в результате американской военной операции. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь министерства обороны США Кингсли Уилсон.

По ее словам, операция "Полуночный молот" была абсолютным успехом.

«Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены и, по оценкам экспертов, восстановление займет два года», — заявила Уилсон.

Напомним, операция была проведена американскими вооруженными силами в ночь с 21 на 22 июня 2025 года.

Стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, вылетевшие с континентальной части США, нанесли точные удары по подземным ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.