Путин: Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ

Красноармейск в ДНР был мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины, но в это время он полностью перешел под контроль российской армии. Однако до сих пор остаются те, кто сомневается в этом, заявил во время общения с журналистами президент РФ Владимир Путин.

"Наряду с рядом других укрепрайонов, это тоже один из мощных укрепрайонов [ВСУ] был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии, как доложил совсем недавно командующий группировкой "Центр". Вопрос этот [в контроле ВС РФ над городом] подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет", - сказал глава государства.