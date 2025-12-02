Путин сделал заявление о действиях России на Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия действует на Украине хирургическим способом. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер рассказал о специфике конфликта на Украине на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Россия действует на Украине хирургическим способом, это не война в прямом смысле слова», — отметил Путин.

Президент уточнил, что в случае вооруженного конфликта с Европой, методы РФ будут совершенно другими.

Глава России заметил, что Москва не собирается воевать с Европой. Вместе с тем, добавил он, «если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас».