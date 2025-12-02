Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

Освобожденный российской армией Красноармейск в ДНР является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО, так как от него удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб РФ. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент России Владимир Путин.

"Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка, российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб", - сказал глава государства.