Генсек НАТО Рютте признал, что ВСУ несут огромные потери в конфликте с Россией
Вооружённые силы Украины несут огромные потери в конфликте с Россией. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Выступая на пресс-конференции, Рютте отметил, что в зоне конфликта происходит то, что президент США Дональд Трамп назвал «мясорубкой».
«Этому должен быть положен конец», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинские войска каждый день теряют порядка 1,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.