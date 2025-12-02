Генсек НАТО Рютте признал, что ВСУ несут огромные потери в конфликте с Россией

Вооружённые силы Украины несут огромные потери в конфликте с Россией. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

© ТАСС/Zuma

Выступая на пресс-конференции, Рютте отметил, что в зоне конфликта происходит то, что президент США Дональд Трамп назвал «мясорубкой».

«Этому должен быть положен конец», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские войска каждый день теряют порядка 1,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.