Рютте признал, что ему нечего сказать о мирном процессе на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не может сказать ничего, что способствовало бы мирному процессу на Украине.

"Все, что я могу сказать о мирном процессе, может оказаться не полезным для него. Чем меньше я скажу об этом, тем будет лучше. Хотя конечно, вы должны понимать, что НАТО тесно координируется с США, чтобы вопрос о вступлении Украины в НАТО рассматривался как отдельный вопрос от мирных переговоров", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать мирные усилия США по Украине на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД НАТО в Брюсселе 3 декабря, где главной темой станет обсуждение новых военных поставок Киеву.