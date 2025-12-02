Названо число повреждений зданий после атаки БПЛА на Кубань

Работа комиссии по оценке ущерба в Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА в ночь на 2 декабря завершена, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

В сообщении уточняется, что повреждения зафиксировали по 20 адресам. Так, повреждения получили четыре коммерческих здания, два автомобиля и летняя беседка.

В нескольких частных домах осколками посекло фасады, стены и двери, а в 14 частных домах разбиты стекла.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки беспилотников в Северском районе Краснодарского края нашли по десяти разным адресам.