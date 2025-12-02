Бойцы ВС РФ приступили к штурму подземных укреплений ВСУ

Российские бойцы штурмуют подземные укрепления в Гуляйполе. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Гуляйполе — последний мощный укрепрайон украинской армии в Запорожской области. Кроме того, для украинской армии это важный логистический центр.

«ВСУ превратили урбанизированную местность Гуляйполя в фортификации, которые привязали ко всем инфраструктурным особенностям населенного пункта», — заявил Матвийчук.

По словам военного эксперта, в Гуляйполе это не только наземные, но и подземные коммуникации, по которым ВС РФ наносит мощные удары. Матвийчук отмечает, что ранее в Гуляйполе группировка ВСУ составляла 20-25 тысяч человек. Сейчас она составляет от 10 до 15 тысяч.

«После освобождения Гуляйполя перед российскими войсками открывается оперативный простор. Они напрямую выйдут на Запорожье», — заключил эксперт.

Ранее командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе ВС РФ к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя.