Положение вооруженных сил Украины у реки Гайчур с освобождением Доброполья Запорожской области стремительно ухудшается, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

После овладения Добропольем подразделения группировки "Восток" продвинулись еще на 5 км южнее вдоль правого берега реки, продолжая зачистку междуречья, поделились подробностями там.

Положение украинских войск здесь продолжает стремительно ухудшаться, отметил собеседник агентства.

Противник теряет свои позиции на восточном берегу реки Гайчур, что создает условия для взятия под контроль Варваровки уже в ближайшее время, подчеркнул он.

По его информации, с занятием Доброполья 37-я гвардейская мотострелковая бригада 36-й армии группировки создала очередной плацдарм для форсирования водной преграды и дальнейших наступательных действий группировки войск "Восток" на запад вглубь Запорожской области.