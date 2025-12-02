Пока Владимир Зеленский нагло пытается обмануть мир и твердит об «освобождении Купянска», реальная ситуация показала кардинально иное. Как сообщает «Царьград», Запад пришел в панику, а для фронта наступил переломный момент.

Правда вскрыта

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск. Члены военного командования доложили ему, что Красноармейск и Волчанск полностью находятся под контролем ВС РФ, а в Димитрове взята южная часть города. Гуляйполе тоже начали зачищать — российские подразделения находится уже в северо-восточных кварталах.

За этими строками скрывается огромная работа. Линия Красноармейск — Селидово — Курахово теперь под российским контролем — это конец для одного из самых укрепленных узлов ВСУ. Силы, задействованные в освобождении городов, теперь высвобождаются. Это дает сразу ряд возможностей.

В частности, из Красноармейска можно «дожать» Гришино и выйти на трассу Е50 — это прямая дорога к границе с Днепропетровской областью. Также можно наступать на север, к Доброполью, а оттуда — в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, можно закрыть западную границу ДНР и помочь «Южной» группировке с Константиновкой.

В Волчанске тяжелейшие бои шли с мая — ВСУ бросали туда лучшие подразделения, но группировка «Север» все равно выдавила их. Артиллерия противника теперь отодвинута от Белгорода, однако работа еще не закончена: для полной безопасности региона потребуется двигаться на юг, к Великому Бурлуку и дальше. Если «Западная» группировка «подтолкнет» от Купянска, то можно отсечь значительную часть Харьковской области от снабжения.

Украинские власти все еще опровергают освобождение Красноармейска и Волчанска. Однако, точно так же они все еще «держат» Купянск и Часов Яр.

Превосходство над противником

Военкор, участник СВО Евгений Линин замечает, что, по докладам, ВС РФ обладает колоссальным военным превосходством над противником. Подразумевается под ним не только ВСУ, но и все страны Запада, которые вовлеклись в противостояние с Москвой.

«Если говорить о дальнейших целях, то логика подсказывает, что это окончательное освобождение территории России. Что в это входит? Херсонская и Запорожская области. Мы наблюдаем активное продвижение фронта на Запорожском направлении, бои за Гуляйполе с дальнейшим наступлением на областной центр – Запорожье», — заявил Линин.

Военкор также заявил, что в «окончательное освобождение» входит выдавливание противника из ДНР и взятие под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Это позволит прекратить водную блокаду Донецка и ДНР со стороны Украины.

Оптимальным для России вариантом развития событий в зоне СВО является выход на естественный рубеж — реку Днепр. Линин уверен, что именно к этому будут стремиться ВС РФ в ближайшее время.

«Здесь важно отметить необходимость уделять внимание снабжению, которое должно корректироваться в зависимости от времени года. Зимой, летом, осенью и весной армия должна получать всё необходимое. Потому что сейчас армия обеспечивает не просто защиту интересов России — она обеспечивает будущий миропорядок, в котором Россия и её граждане должны занять достойное место», — заключил военный.

Украинцы обвинили Зеленского во лжи о событиях на фронте

Последовательность Путина

Политолог Владимир Ружанский отмечает, что российский президент последователен. Ему приписывали намерение закончить спецоперацию за три дня, однако российский лидер и тогда, и сейчас говорит о том, что цели СВО будут достигнуты.

«СВО — медленно нагревающийся котел, в котором противник сначала чувствует себя довольно уверенно, потом начинает нервничать и в конце концов в этом котле варится. Самое опасное в войне — что-либо обещать. Президент России лаконичен, как всегда. Но тем, кто внимательно следит за заявлениями Владимира Владимировича, понятно из этих скупых слов, что зима будет сложной, понадобятся ещё немалые усилия, чтобы достичь всех целей СВО. А они хорошо известны», — сказал он.

Ружанский отмечает, что украинские ресурсы бахвалятся тем, что ВС РФ до сих пор не взяла под свой контроль ни одного крупного города Украины. Однако то, что пропаганда Киева называет «медленно», на деле означает «без спешки». В результате реальные противники России стали бить тревогу и призывать к миру. Нервничают теперь и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе.