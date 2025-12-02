Генерал назвал возможные места запуска дронов ВСУ по Чечне

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что украинские дроны могли быть запущены в сторону Чечни с территории Казахстана. Об этом Липовой рассказал News.ru.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 2 декабря над Россией было уничтожено 45 украинских беспилотников самолетного типа. Военные заявили, что четыре таких дрона были перехвачены над Чечней.

Липовой заявил, что Чечня и Дагестан находятся «в непосредственной близости» от Казахстана. Он предположил, что дроны могли запускаться с автомобилей, на которых их перевозили.

Появились подробности об атаке ВСУ на российские регионы