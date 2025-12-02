Командир «Ахмата» заявил о полной блокаде части сил ВСУ на сумском направлении

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о блокировании части украинских подразделений на одном из участков в Сумской области. В интервью РИА Новости 2 декабря он заявил, что бойцы батальона «Каштана» совместно с 15-м танковым полком группировки «Север» в ходе формирования буферной зоны полностью отрезали противнику логистические пути.

«Получается, что у нас часть подразделений ВСУ находятся в изоляции и мы потихоньку уничтожаем противника, зачищаем этот участок... Мы полностью контролируем пути их передвижения и по сути своей выбиваем все, что на этих путях начинает шевелиться», — пояснил Алаудинов.

Командир уточнил, что заблокированные подразделения остались без возможности доставки продовольствия, боеприпасов и медикаментов, а также не могут эвакуировать раненых. По его словам, ситуация для ВСУ на этом участке критическая:

«Мы знаем, что у них по сути своей давно уже закончились продукты питания, с водой проблемы, с боеприпасами проблемы, но и сам— это то, что они не могут оттуда вывести своих раненых, а раненых у них там собралось достаточное количество».

Алаудинов также отметил, что большая часть подразделений на этом направлении продолжает вести активную оборону, однако на одном участке в Сумской области российские силы перешли к наступательным действиям, что и позволило создать зону изоляции.