Минобороны России показало кадры освобождения города Волчанск в Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Уточняется, что на видео - боевая работа военнослужащих 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады. Бойцов поддерживала артиллерия и ударные дроны войск беспилотных систем.

Когда расчеты средств подержки уничтожали украинскую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты, штурмовики заходили на позиции боевиков, зачищая дома и сооружения от остатков вражеского гарнизона. Для этого бойцы использовали весь арсенал стрелкового вооружения.

Российское оборонное ведомство уточняет, что неприятель использовал город, как крупный укрепрайон. Противник передвигался по развитой сети подземных коммуникаций. Он оприрался на мощную линию обороны по реке Волчья, а также крупные промышленные предприятия в городе - такие, как элеватор и Волчанский агрегатный завод.

В МО РФ подчеркнули, что освобождение этого города позволило расширить буферную зону безопасности на территории Харьковской области. Отмечено, что в знак освобождения российские военнослужащие развернули флаги РФ на занятых ключевых опорных пунктах ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боев за Доброполье в Запорожской области. Его взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.