Госдума исключает "самоволку" дольше двух суток из срока военной службы

Период самовольного отсутствия военнослужащего в воинской части дольше двух суток исключат из срока военной службы. Такой законопроект Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении. При этом был одобрен ряд поправок на смежную тему.

Законопроект направлен на то, чтобы юридически обосновать невыплату денежного довольствия в данный промежуток времени. Предлагается сократить с десяти до двух суток время самовольного отсутствия, после которого дни не будут засчитываться в срок службы независимо от причины отсутствия.

Предложенные изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Депутаты пояснили, что законопроект призван привести данный закон в соответствие со статьей Уголовного кодекса РФ о самовольном оставлении части или места службы, в которой также указан срок "свыше двух суток".

Глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что предложенные нормы помогут укрепить дисциплину и порядок в рядах военнослужащих.

В рамках основного чтения депутаты одобрили поправки к этому законопроекту, обязывающие ряд категорий граждан возмещать государству средства, затраченные на военную подготовку. Это коснется выпускников военных вузов или военных учебных центров при вузах, уволенных со службы за недопуск к гостайне или включенных в реестр иноагентов.