Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Северск и Гуляйполе могут перейти под контроль российских войск до конца 2025 года. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. Дандыкин рассказал News.ru, что сейчас усилия ВС РФ сконцентрированы на Северске, Красном Лимане, Гуляйполе на запорожском направлении и на Димитрове в ДНР.

«Я думаю, там тоже достаточно быстро будет решен вопрос, хотя продолжаются очень жесткие бои», - подчеркнул военный.

Стадия зачистки и «мини-котлы»: как бойцы РФ освободили Красноармейск и Волчанск

По мнению Дандыкина, к Новому году все эти населенные пункты могут перейти под контроль ВС РФ. В первую очередь речь идет о Димитрове, Северске и Гуляйполе, считает эксперт.