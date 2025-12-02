Еще один полигон ВСУ попал под жесткий удар армии России

Ночью был нанесен удар по полигону Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попал полигон в окрестностях города Болград, а также «локальные энергообъекты», склады и логистические маршруты.

«Работа по юго-западному участку редка, но именно такие серии обычно направлены на вскрытие каналов подвоза через румынское направление», — пояснил Лебедев.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли точные удары по танковому полигону и позициям зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. По мнению экспертов, такие удары оказывают влияние на обороноспособности Вооруженных сил Украины, так как именно через порты Одессы идет значительная часть западной военной помощи.