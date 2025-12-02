Британского инструктора ВСУ заподозрили в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора в разведывательно-диверсионной деятельности. Как рассказали украинские СМИ, СБУ и британские спецслужбы считают, что в 2024-2025 годах Катмор выполнял задания российских спецслужб.

По словам источников украинских СМИ, в 2024 году Катмор прибыл на Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении солдат ВСУ. У него был боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

«Спецоперация по разоблачению» Катмора была проведена в начале октября. Он арестован и находится под стражей (где именно, не уточняется).

По версии следствия, Катмор получил огнестрельное оружие и боеприпасы для «целевых убийств». Его подозревают в завозе и распределении оружие, из которого, в частности, был убит националист Демьян Ганул* (внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ).

Ганул* был убит в центре Одессы в марте 2025 года. СМИ писали, что в него выстрелил неизвестный мужчина. Подозреваемого в убийстве разыскивают, украинская полиция квалифицировала случившееся как умышленное убийство, совершенное по заказу. Ганул* был членом «Правого сектора»** (террористическая организация, запрещена в России) и одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года.

В последнее время Ганул* был известен как борец с противниками мобилизации. Он причастен к избиениям людей, которые негативно высказывались о мобилизации и военкомах на Украине. При этом сам Ганул* в армии не служил.

* внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.

** террористическая организация, запрещена в России.