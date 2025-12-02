В России раскрыли, кто помог ВСУ атаковать российский танкер в Черном море
ВСУ могли атаковать российский танкер Midvolga 2 в Черном море с помощью морских дронов при поддержке Великобритании. Как сообщает News.ru, такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Колесник отметил, что ВСУ таким образом пытаются показать свою «состоятельность» в период, когда американцы решают вопрос их финансирования.
Он добавил, что такие действия со стороны Киева являются большой стратегической ошибкой, поскольку у России есть чем ответить на такие теракты — на судах Черноморского флота и побережье установлены противокорабельные ракеты, которые «невозможно перехватить».
«ВСУ, конечно, получат ответный удар. Мы также знаем, что в районе Очакова находятся британцы, есть там одна украинская часть специального назначения. Как раз англичане ее курируют. Видимо, ее скоро не будет. Так что возмездие не заставит себя ждать», — заключил депутат.
Ранее Главное управление по морским делам Турции заявило, что танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 150 км от берега страны. Судно перевозило подсолнечное масло из России в Грузию и шло под российским флагом.