В России раскрыли, кто помог ВСУ атаковать российский танкер в Черном море

ВСУ могли атаковать российский танкер Midvolga 2 в Черном море с помощью морских дронов при поддержке Великобритании. Как сообщает News.ru, такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник отметил, что ВСУ таким образом пытаются показать свою «состоятельность» в период, когда американцы решают вопрос их финансирования.

«Откуда идут эти морские дроны, мы знаем. Это чисто украинско-английская операция, британцы — мастера на такие атаки, мастера провокаций с историей. Все это направлено на срыв переговоров РФ и США и на демонстрацию, еще раз повторяю, своей состоятельности», — заявил Колесник.

Он добавил, что такие действия со стороны Киева являются большой стратегической ошибкой, поскольку у России есть чем ответить на такие теракты — на судах Черноморского флота и побережье установлены противокорабельные ракеты, которые «невозможно перехватить».

«ВСУ, конечно, получат ответный удар. Мы также знаем, что в районе Очакова находятся британцы, есть там одна украинская часть специального назначения. Как раз англичане ее курируют. Видимо, ее скоро не будет. Так что возмездие не заставит себя ждать», — заключил депутат.

В Турции отреагировали на атаки Украины на свои суда в Черном море

Ранее Главное управление по морским делам Турции заявило, что танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 150 км от берега страны. Судно перевозило подсолнечное масло из России в Грузию и шло под российским флагом.