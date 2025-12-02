Пушилин оценил линию обороны ВСУ от Ямполя до Славянска
Серьезных линий обороны вооруженных сил Украины на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере Донецкой Народной Республики не фиксируется, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.
По информации главы ДНР, серьезных укреплений там пока не фиксируется. Видно, что вооруженные силы Украины уже порядка четырех-пяти месяцев строят в самом Славянске, на окраине города, но до Славянска – ничего нет, поделился подробностями Пушилин.
1 декабря министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с освобождением Волчанска.
До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование вооруженных сил Украины пытается восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых формированиях в Харьковской области. Там подчеркнули, что руководство ВСУ пытается реформировать структуру «мясных» батальонов.