Серьезных линий обороны вооруженных сил Украины на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере Донецкой Народной Республики не фиксируется, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.

«Там дальше, от Ямполя до Славянска, где линии обороны (ВСУ)?», - задался вопросом Пушилин.

По информации главы ДНР, серьезных укреплений там пока не фиксируется. Видно, что вооруженные силы Украины уже порядка четырех-пяти месяцев строят в самом Славянске, на окраине города, но до Славянска – ничего нет, поделился подробностями Пушилин.

1 декабря министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с освобождением Волчанска.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование вооруженных сил Украины пытается восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых формированиях в Харьковской области. Там подчеркнули, что руководство ВСУ пытается реформировать структуру «мясных» батальонов.