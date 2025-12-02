Фронт, который долгое время не появлялся в сводках, буквально вспыхнул. Как сообщает «Царьград», пока в ДНР сохраняется интрига, а в Запорожье пройдена последняя линия обороны ВСУ, на сумском направлении началась неожиданная бойня.

Контрнаступление противника сломлено

На краснолиманском направлении противник начал отводить свои войска из главного укрепрайона. Пока непонятно: или это вывод боеспособных групп, или отступление. Накаты к селу Ставки отбиты российскими войсками, в населенном пункте Дробышево продолжают искать и ликвидировать противника. Продолжаются бои для дальнейшего выхода к 11-му переезду. Также ведется работа в Яровском лесу, а в Яровой — обнаружение и устранение оставшихся бойцов ВСУ.

На красноармейском направлении ВС РФ планомерно расширяют границы западнее Красноармейска и в Гришино. В Димитрове идет работа по уничтожению групп противника. ВС РФ также заняли новые позиции на автозаправочной станции у трассы Е-50 и взяли под контроль западный въезд в город со стороны Павлограда. Зона контроля на окраинах Красноармейска увеличилась до 300 метров.

Отмечается, что освобождение Гришино даст России новую опору для дальнейшего продвижения на северо-запад — в сторону Васильевки и Новоалександровки. После их занятия ВС РФ смогут прорваться к Доброполью с запада.

Отдельным фактором риска остается созданный российский плацдарм западнее реки Казенный Торец. Как сообщает военный эксперт Юрий Баранчик, ВСУ так и не смогли выбить российские войска, и плацдарм продолжает обеспечивать штурмам устойчивость флангов при продвижении в сторону Новогригорьевки, Райского и Новониколаевки.

Стадия зачистки и «мини-котлы»: как бойцы РФ освободили Красноармейск и Волчанск

Главная интрига боев за Донбасс

Подразделения группировки войск «Юг» освободили Клиновое в ДНР и продвинулись вглубь обороны противника. За сухой формулировкой Минобороны скрывается важный этап финального сражения за Донбасс — через выход к Дружковке можно давить на Краматорск с юга, параллельно нанося по Константиновке.

В данный момент ВС РФ предстоит пересечь железную дорогу и пройти еще около 6 километров — это последний серьезный барьер перед первыми жилыми кварталами Дружковки. Главная интрига заключается в том, как собирается реагировать главком ВСУ Александр Сырский — отступать без приказа он не решится, но шансов у украинской армии почти нет.

Козырь в переговорах

В Димитрове бои идут преимущественно при зачистке и попытках противника выйти из котла в районе Ровного. Город находится в полном окружении — любые попытки отхода ВСУ возможны только с боем, в ходе которого 99% солдат украинской армии погибают.

Димитров, судя по поведению ВСУ и украинского командования, является для Киева переговорным козырем — как в 2015 году уже происходило с Дебальцево. Тогда украинские власти утверждали, что город под контролем ВСУ и никакого окружения нет, в то время как ополчение полностью окружало город, пытаясь взять его до завершения переговоров.

Для Украины сейчас удержание Димитрова не имеет какого-либо военного смысла — только политический. Подтверждение потери контроля над всей агломерацией станет аргументом для России и США в пользу того, что Киев теряет Донбасс и продолжит отступать дальше.

Повторение Красноармейска

По оперативной информации, ВСУ покинули территорию села Доброполье на севере Гуляйполя. Сама трасса Гуляйполе — Покровское перерезана российскими войсками в нескольких местах. Более того, севернее Доброполья ВС РФ совершили рывок от Даниловки в направлении Остаповского и Герасимовки, перейдя реку Гайчур.

Военный эксперт Валерий Ширяев подтвердил, что наши войска прорвали последнюю линию обороны ВСУ в Запорожье. Благодаря этому ВС РФ смогут обойти Гуляйполе с севера — по его оценкам, российские военные осадят город вместо его стремительного штурма. Такая же ситуация развивалась в Красноармейске.

В Степногорске подразделения российской армии развили наступление и продвинулись вглубь жилой застройки. Одновременно отмечено продвижение в районе дачных массивов западнее поселка.

В Новоданиловке штурмовики смогли закрепиться после серии плотных боев. Как сообщает «Донбасский партизан», укрепляются позиции в центре села, проводится зачистка. Противник пытается провести контратаки малыми группами, однако удержать район ему не удается.

Ожесточенная битва

1 декабря де-факто началась ожесточенная битва на сумском направлении — это позволит ВС РФ в ближайшее время выйти к Сумам. Так, в направлении села Хотень проводилось усиленное наступление. Западнее российские военные смогли укрепиться в долине восточнее Кондратьевки. С тех пор штурм населенного пункта возобновлен.

На юго-востоке бойцы смогли полностью взять лесную полосу, протягивающуюся между Андреевкой и южной частью Алексеевки — благодаря этому взяты последние позиции на западных подходах к Алексеевке. Штурмовики начали атаковать юго-восточную часть Андреевки и смогли укрепиться в нескольких домах. ВСУ провели контрнаступления на эти позиции, но провалились и понесли потери.

Автор канала «Без ретуши», ранее принимавший участие в боях на сумском направлении, отмечает, что сейчас там вершится судьба всего фронта. Военный отмечает, что ВСУ допустили слишком много ротаций — кроме колумбийцев потерянные батальоны насыщать некем.

«Если продолжится такая динамика и мы пойдем вперед — оборона Сум у них будет выстраиваться непосредственно возле окраин города. В огромных лесных массивах, что находятся рядом с региональной столицей, наша армия будет иметь возможность снести их почти молниеносно», — заявил автор канала «Без ретуши».

Он также отметил, что недавно российской армии удалось выбить сразу до роты личного состава ВСУ из одной лесополосы, которую долго не удавалось взять из-за ее расположения. Для развития дальнейшего успеха она имеет огромное значение.