ВС РФ ведут активное наступление под Северском

Российские подразделения ведут наступление на село Рай-Александровка под Северском, в самом городе идут бои. Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, боевые действия идут в районе Звановки и Свято-Покровского, где проходят логистические маршруты Вооруженных сил Украины.

«Со стороны Васюковки ВС РФ развивают наступление на запад в сторону Никифоровки и Рай-Александровки. В самом Северске встречные бои в центральной части», — уточнил он.

При этом, по данным Царева, российские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с позиций в районе перекрестка с дорогой Красный Лиман — Северск.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о том, что штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточной и в южных районах Северска.

В свою очередь Telegram-канал «Дневник десантника» уточнил, что ВС России продолжают также сжимать кольцо вокруг города, делая упор на уничтожение логистических путей противника и пунктов управления БПЛА.