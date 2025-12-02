Воевавший на стороне ВСУ бывший режиссер «Орла и решки» погиб в зоне спецоперации

Бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его жена в соцсети Instagram* (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что Бойко погиб 2 октября. Ему было 45 лет. Другие подробности не приводятся.

Василий Хомко родился в 1980 году. Он создавал проекты для рекламных агентств Украины, Казахстана и Ливана. Несколько лет был режиссером шоу «Орел и решка». В 2022 году он ушел служить в ВСУ добровольцем.

«Орел и решка» — программа о путешествиях, выходившая на украинском канале «Интер». По сюжету двое ведущих оказываются в каком-либо городе в качестве туристов и с помощью жребия решают, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто может тратить неограниченные средства с «золотой» банковской карты. С 2013 по 2022 год шоу транслировалось на телеканале «Пятница!»