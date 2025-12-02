Стадия зачистки и «мини-котлы»: как бойцы РФ освободили Красноармейск и Волчанск

Российские военные освободили ключевые для Вооруженных сил Украины города Красноармейск (Покровск) и Волчанск. Как проходила операция, и каковы ее итоги, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, а Волчанск находится под контролем ВС РФ. Он добавил, что «дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск».

Накануне российский лидер посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

«Мини-котлы» в Волчанске

В Волчанске еще в начале ноября было сформировано значительное количество мини-котлов, а оборона ВСУ носила очаговый характер, отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, важнейшим достижением в рамках освобождения города стал захват стратегически важной высоты – элеватора и после этого все пошло «более динамично».

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин пояснил, что к 27 ноября Волчанск был взят под контроль на 90-95% и сейчас в городе «идет тщательная зачистка».

«Мы выковыриваем разрозненные группы противника из уцелевших и разрушенных зданий», — отметил он.

Судьба бойцов ВСУ

При этом, по данным председателя президиума «Офицеров России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, украинское командование по сути бросило часть группировки в районе Волчанска. Команды на отход так и не было дано.

«Этой брошенной группировке ВСУ предоставлено право принимать решение о своем будущем. Боевики должны принять решение сражаться до последнего украинца, либо сдаться в плен», — пояснил генерал.

Источники в силовых структурах уточнили, что командиры ВСУ приговаривали к смерти тех, кто уходил с позиций или пытался сдаться в плен. Однако часть украинских военных все равно приняла решение сдаться, «понимая бессмысленность продолжения сопротивления», отметил Джерелиевский.

Новости СВО сегодня: операция у Купянска и ликвидация диверсантов

Стратегическое значение

Что Красноармейск, что Волчанск были превращены в мощные укрепления, так называемые «фортеции» и таким образом в некоторой степени сковывали движение наших войск, заметил Джерелиевский.

По его словам, после взятия под контроль этих украинских узлов обороны ВС РФ «выходят на Харьков, и впереди уже нет настолько укрепленных городов».

Также Борис Джерелиевский обратил внимание на то, что освобождение этих населенных пунктов несет глубокий моральный смысл, так как Волчанск и Купянск находились под контролем российских войск в начале спецоперации, но их пришлось оставить.

«После этого там произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер. Поэтому освобождение Волчанска является очень важным с моральной точки зрения, с точки зрения торжества справедливости. Также это будет психологическим ударом для неприятеля», — подытожил он.

В свою очередь генерал-майор Сергей Липовой отметил важность успехов российской армии на поле боя, так как это «вызывает паническое настроение в Европе и настроение, близкое к катастрофическому, у киевского режима».

«На сегодняшний день мы видим, как усиленно начали Америка и Европа суетиться по поводу того, чтобы подготовить план мирного решения конфликта (…) Все признаки говорят о том, что положение киевского режима катастрофическое», — резюмировал он.

Ранее Вашингтон представил план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из 28 пунктов, и предусматривающий завершение конфликта, признание ряда регионов российскими, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Москва отметила, что проект может быть положен в основу мирного соглашения.

После встречи с представителями Украины в Женеве госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работа над планом идет уже почти три недели и этот процесс «в последние дни заметно ускорился». Он также подчеркнул, что президент США настроен позитивно по этому поводу.