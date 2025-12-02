Опубликованы первые кадры из освобожденного Красноармейска

Вооруженные силы России освободили Красноармейск (Покровск). Об этом 1 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Российские штурмовые подразделения развернули флаг на центральной площади города. Там располагаются здания районной и городской администраций. Местные жители, которые до сих пор остаются в городе, рады приходу российских войск.

«И помогают, они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады», — рассказал ТАСС военнослужащий группировки войск «Центр» Владислав Ивекеев.

Бои за Красноармейскую (Покровскую) агломерацию начались еще в 2024 году. Осенью 2025 года, в ходе штурма города, вооруженным силам РФ удалось прорвать оборону ВСУ и окружить уцелевшие части противника в Димитрове (Мирнограде).

Первые кадры из Красноармейска — в галерее «Рамблера».