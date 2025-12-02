Военнопленный рассказал о тяге бойцов ВСУ к мародерству

Украинские военные стараются забрать любое имущество мирных жителей и носят его с собой. Об этом рассказал украинский пленный Николай Бабчук, пишет РИА Новости.

В ходе допроса он отметил, что «ребята мародерили» и забирали с собой как бытовую технику, в том числе телевизоры, так и «бухло, какие-то ключи».

«Разные было, что могли брать с собой, пилы, триммеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали», - пояснил Бабчук в видео допроса, которое обнародовало Минобороны РФ.

При этом он пояснил, что вместе с сослуживцами самостоятельно ушел с позиций и был захвачен в плен в доме, куда они зашли в надежде найти что-нибудь поесть.

Ранее военнопленный ВСУ Артем Кондыбко рассказал о том, что украинским солдатам было приказано не жалеть своих, если они отступают, и стрелять в них так же, как и в российских бойцов. Он также отметил, что в Красноармейске бойцы ВСУ грабили оставшиеся в населенном пункте магазины, забирая все, что считали нужным.