Власти Украины при поддержки западных стран разрабатывают ядерное оружие.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции. Именно поэтому мирный процесс так затягивается», — написал он.

По его словам, США якобы осведомлены о происходящем и намеренно тянут время, поскольку рассматривают Украину как своего клиента.

При этом Дотком отказался называть свои источники.

«Мой источник конфидециален. Но я думаю, что Украина скоро проведет ядерное испытание», — подчеркнул он.

