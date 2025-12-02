Украину обвинили в создании ядерного оружия
Власти Украины при поддержки западных стран разрабатывают ядерное оружие.
Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
По его словам, США якобы осведомлены о происходящем и намеренно тянут время, поскольку рассматривают Украину как своего клиента.
При этом Дотком отказался называть свои источники.
«Мой источник конфидециален. Но я думаю, что Украина скоро проведет ядерное испытание», — подчеркнул он.
