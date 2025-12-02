В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской области и в районе Купянска. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 2 декабря.

Удар «Мсты-С»

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты нанесли удары по укрепленным огневым позициям и инженерным сооружениям ВСУ.

В результате ВСУ понесли потери в живой силе. Это позволило штурмовикам ВС РФ успешно продвинуться вперед, подчеркнули в Минобороны.

Операция у Купянска

Операторы российских FPV-дронов уничтожили технику и живую силу ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. Российские дроны нанесли удары по автомобилям повышенной проходимости, которые пытались доставить личный состав и боеприпасы на позиции ВСУ.

Также были уничтожены станции спутниковой связи Starlink и военная техника ВСУ, заявили в Минобороны.

Уничтожение броневиков ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили несколько украинских броневиков М113 в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Один из БТР попытался уйти с маршрута, его экипаж вел беспорядочный огонь по дронам, но российские операторы точно поразили цель в движении.

Также была уничтожена автомобильная техника, которую ВСУ использовали для переброски личного состава и обеспечения подразделений.

Отступление ВСУ

ВСУ начали отступать, неся потери, после перехода Волчанска в Харьковской области под контроль ВС РФ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал российской группировки войск «Север».

В сообщении отмечается, что ВСУ оказались деморализованы. После взятия Волчанска российскими силами бои перешли на прилегающие населенные пункты и лесные массивы. Российская авиация и тяжелые огнеметные системы продолжают наносить поражение позициям ВСУ, подчеркнули военные.

Ликвидация диверсантов ВСУ

ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, целью диверсантов было минирование леса западнее Лимана. В составе группы был ликвидирован офицер ВСУ.

Ликвидация наемников ВСУ из Чехии и Польши

Российские войска ликвидировали группу наемников ВСУ из Чехии и Польши в Сумской области. Об этом рассказал источник ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что наемники входили в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.