Параллельно с продвижением вглубь Гуляйполя с востока ВС РФ зашли в город с севера и закрепляются на северо-восточных окраинах.

Продвижение на новом участке стало возможно благодаря освобождению села Затишье, пишет "Военкоры Русской весны".

Также штурмовые отряды группировки "Восток" наступают к западу от ранее очищенных от ВСУ Сладкого, Ровнополья и Яблокова. Их цель - трасса, соединяющая Гуляполе с Днепропетровской областью. Перерезав ее, российские войска существенно осложнят снабжение украинского гарнизона в Гуляйполе.

Украинские ресурсы критикуют полевых командиров ВСУ, утаивающих стремительно ухудшающуюся обстановку в Запорожской области. Солдаты жалуются на невозможность сбежать из города, а русские реактивные системы обстреливают их листовками с призывом сдаваться.

Накануне о начале операции по освобождению Гуляйполя доложили Владимиру Путину.