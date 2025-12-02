Российские военные объявили охоту на расчеты украинской БПЛА группы «Мадьяра»

Российский отряд спеназа «Анвар» объявил охоту на расчеты элитных украинских подразделений беспилотных летательных систем, в том числе из группы Мадьяра. Об этом сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Непома.

«Имя оператора и команды Мадьяра были — F-16 у них и F-12 <…> Я так понял, что это их группа», — рассказал военнослужащий.

Российские военные регулярно вычисляют пункты управления беспилотниками, особенно «Бабой-ягой» — тяжелым ударным гексакоптером, отметил Непома. По его словам, бойцы сразу оперативно действуют, чтобы застать украинские подразделения на месте, не дать им сбежать.

Отряд «Анвар» работает в интересах группировки российских войск «Север». Приоритетной целью для расчетов ударных FPV-беспилотников стали пехота и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидируется также логистика, узлы связи, антенны связи, электрогенераторы и другие цели.

До этого сообщалось, что командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» пригрозил России блэкаутами.